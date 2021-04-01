Таллин, , 12:26 — REGNUM Вакцинация журналистов и работников СМИ должна проходить в Эстонии в приоритетном порядке. Об этом говорится в заявлении Союза медиапредприятий Эстонии (EML), обращенном в Государственную канцелярию, Министерство социальных дел и Департамент здоровья.

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Такую вакцинацию ожидают до 200 человек, отметили в союзе.

«Представленные журналисты — фотографы, репортеры, телеоператоры — работают в тесном контакте с людьми», — заявила член правления EML Мерле Вийрмаа-Трейфельдт.Она добавила, что порядка 20% сотрудников редакций местных медиа должны находиться на месте происшествия, опрашивать на улицах, посещать пресс-конференции, проводить интервью и писать репортажи.

«Работа журналистов важна с точки зрения общества, поскольку позволяет донести информацию до людей», — подчеркивается в заявлении.

Во многих странах Европы журналисты признаны работниками первой линии. Например, в Германии, Ирландии, Нидерландах, Норвегии.