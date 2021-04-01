Сеул, , 12:27 — REGNUM Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён провёл телефонные переговоры с министром иностранных дел Брунея Эриваном Юсофом, с которым обсудил пути развития двусторонних отношений и сотрудничество Сеула со странами-членами АСЕАН и странами Юго-Восточной Азии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, дипломаты договорились расширить сотрудничество в таких областях как, инфраструктура, умные города и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).

Представители двух стран также обсудили ситуацию в Мьянме, а также сошлись во мнении относительно необходимости поиска мирного решения конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта глава МИД Южной Кореи выразил надежду на проведение в ближайшее время встречи с японским коллегой.

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