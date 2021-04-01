Благовещенск, , 12:24 — REGNUM В Приамурье возбуждено уголовное дело в отношении семерых местных жителей, которых подозревают в незаконной организации и проведении азартных игр, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

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Группа лиц в период с октября 2020 года по март 2021 организовала в Благовещенске проведение азартных игр с использование сети Интернет. Из подпольных игровых клубов было изъято более 100 единиц компьютерной техники.

Шестерых подозреваемых поместили с СИЗО и следствие будет просить суд заключить их под стражу. Ещё одного участника группы отпустили под подписку о невыезде.

Как сообщало ИА REGNUM, полицейские пресекли незаконную игорную деятельность на севере Красноярского края — в городе Норильске.