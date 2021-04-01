Екатеринбург, , 12:36 — REGNUM В Свердловской области зарегистрировали ещё 135 носителей вируса SARS-CoV-2, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

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Для сравнения, 31 марта 2021 года в регионе подтвердили 129 случаев заражения коронавирусом (всего — 82 561 с начала пандемии COVID-19).

За минувшие сутки диагноз подтвердили жителям Екатеринбурга (48 человек), Арамильского городского округа, Артёмовского, Берёзовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Горноуральского городского округа, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Новой Ляли, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Серова, Слободо-Туринского района, Сысертского городского округа, Сухого Лога, Тавдинского, Талицкого и Тугулымского городских округов.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе намерены отменить обязательное ношение масок летом 2021 года.

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