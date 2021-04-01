Киев, , 12:23 — REGNUM Власти Украины поставят вопрос о необходимости объявления нового перемирия, приуроченного к пасхальным праздникам. Об этом 1 апреля заявил глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.

На позиции ВСУ Mil.gov.ua

«У нас будет заседание 14 апреля. Мы этот вопрос (перемирия) поставим», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель делегации Украины в Трёхсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что Киев не будет выходить из режима перемирия, несмотря на обострение в Донбассе.

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