Челябинск, 1 апреля, 2021, 12:23 — ИА Регнум. В Челябинске три молодых человека осуждены за сбыт фальшивых денег. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

18.мвд.рф Фальшивая купюра

Граждане возрастом 19 и 20 лет в мае 2020 года приобрели 15 подделок номиналом 5 тыс. рублей Они расплачивались ими в магазинах, но после сбыта четырёх билетов были задержаны.

На суде эти граждане признали вину и заявили, что раскаиваются. Им назначили по три года условно с таким же испытательным сроком.