Вашингтон, , 12:26 — REGNUM В ходе пасхального сафари Jeep Safari 2021 американский автопроизводитель представил концептуальный внедорожник Jeepster Beach. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Главной особенностью новинки является модернизированный двухлитровый бензиновый турбомотор мощностью 340 л. с. (502 Нм). Автопроизводитель увеличил мощность заводской версии «движка» примерно на 25%.

Несмотря на то, что 340 л. с. с двух литров — это очень хороший показатель по современным меркам, тем не менее Mercedes-AMG с такого же объёма получили 416 «лошадей», а компания Volvo создала гибридную силовую установку на базе двухлитрового движка производительностью 415 л. с. Таким образом двухлитровый мотор внедорожника Jeepster Beach занимает третью строчку в этом списке.

Напомним, «Пасхальное сафари» — это однодневный заезд, который организует Торговая палата города Моаб из американского штата Юта раз в год. Однако нынешнее мероприятие будет длится девять дней. Его участники будут преодолевать сложные участки бездорожья.

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