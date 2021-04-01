Воронеж, , 12:21 — REGNUM Решение продлить срок содержания под стражей для 31-летнего обвиняемого в зверском убийстве школьной учительницы принял Ленинский районный суд Воронежа 1 апреля, сообщили в суде.

Ходатайство о продлении срока задержания под стражей обвиняемого в убийстве учительницы математики было направлено следователем, суд его удовлетворил, оставив фигуранта дела в СИЗО ещё на два месяца — до 2 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, учительница математики Наталья Тушинская была зверски убита 2 февраля — нападение произошло на Московском проспекте, когда женщина возвращалась с работы домой. Задержали подозреваемого, 31-летнего Артёма Селютина, 10 февраля, он пытался скрыться на территории соседнего государства. 12 февраля суд вынес решение об аресте Селютина.