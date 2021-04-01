Омск, , 12:20 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области прививку от COVID-19 сделали 2867 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 апреля в областном оперативном штабе.

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Всего с начала прививочной кампании в регионе от коронавируса привился 75 671 человек. Оба компонента вакцины получил уже 46 931 человек, в том числе 903 — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 апреля в Омской области выявлено 43 863 носителя коронавируса, выздоровели 36 067 человек, скончались 1327 ковид-пациентов.

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