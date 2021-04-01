Москва, 1 апреля, 2021, 12:20 — ИА Регнум. Две новые станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы «Народное Ополчение» и Мневники» открыли 1 апреля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Московское метро

Обе станции расположены в районе Хорошево-Мневники. В церемонии запуска принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.

«Большой московский район получил впервые две станции метрополитена, ну и Большая кольцевая линия метро приросла еще двумя станциями», — цитирует его слова агентство «Москва».

В состав БКЛ теперь входят 12 станций, планируется построить ещё 19.

Как сообщало ИА REGNUM, движение на участке между станциями «Беляево» — «Новые Черемушки» московского метро досрочно возобновило работу.