Ташкент, , 12:20 — REGNUM Узбекистану и Венгрии необходимо найти флагман экономического развития, который обеспечить безопасность предпринимателей. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам встречи с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиёевым, сообщает издание «Газета.uz».

По его словам, флагманские проекты должны дать бизнесу понимание, что развитие сотрудничества между странами имеет устойчивый курс. «Иначе всё разобьётся вдребезги и ничего не пойдёт», — считает Орбан.

Он сказал, что сторонам удалось найти такие флагманы развития. Премьер-министр Венгрии также пригласил Мирзиёева посетить Будапешт, чтобы обсудить результаты достигнутых договоренностей.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта в Ташкент с официальным визитом прибыл премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

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