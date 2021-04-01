Джакарта, , 12:18 — REGNUM Министерство морских дел и рыболовства Индонезии поручило потопить ещё 10 незаконных рыболовных судов в водах Натуна, сообщает Antara.

«Уничтожение незаконных рыболовных судов демонстрирует приверженность правительства Индонезии продолжать борьбу с незаконным рыболовством», — заявил генеральный секретарь министерства морских дел и рыболовства.

Десять рыболовных судов под вьетнамским флагом были пойманы в индонезийской акватории.

По имеющимся данным, в Индонезии уничтожили 26 нелегальных иностранных рыболовных судов, осуществляющих рыболовный промысел в индонезийской акватории в течение 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция Индонезии задержала 23 подозреваемых в терроризме после взрыва у собора в Макассаре.

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