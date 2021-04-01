Саратов, , 13:13 — REGNUM В Саратове с 1 апреля вводится новый график работы троллейбусов. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

«С сегодняшнего дня, 1 апреля 2021 года, все троллейбусные маршруты Саратова переведены на новый режим работы. Они будут ходить с 06:00 до 23:00», — говорится в сообщении.

Также будет увеличен общий выпуск троллейбусов на городские маршруты в среднем на 20%.

До этого троллейбусы выходили на маршрут в период между 05:00 и 06:00, а завершали поездки до 23:00. Исключением являлись два маршрута. Троллейбусы под №2а (начинал движение 07:06, заканчивал в 19:08) и №16 (начинал в 5:31, заканчивал движение в 23:19). При этом жители неоднократно жаловались, что после 21:00 троллейбусы практически не ходят.

ИА REGNUM напоминает, в Саратов в ближайшее время поступят несколько безвозмездно переданных из Москвы трамваев. Погрузка столичного транспорта уже ведется.

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