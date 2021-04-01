Москва, 1 апреля, 2021, 12:22 — ИА Регнум. Ситуацию вокруг визита в Грузию российского телеведущего Владимира Познера, из-за чего там начались протесты, и журналист вынужден был уехать, прокомментировала 1 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Пути демократии нецивилизованы», — написала она на своей странице в соцсети Facebook.

Также Захарова процитировала строчку из советского мультфильма «Волшебник Изумрудного города»: «Идем дорогой трудной мы в город изумрудный».

Кроме того, к сообщению прикреплено видео, на котором заснят момент, когда толпа протестующих против приезда Познера забрасывает яйцами гостиницу, в которой он остановился.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российский телеведущий Владимир Познер покинул Грузию, на фоне связанных с его приездом туда протестов.