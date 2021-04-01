Львов, Украина, , 12:20 — REGNUM В Львовской области во дворе частного дома произошёл взрыв. Об этом сообщила 31 марта пресс-служба Национальной полиции Украины.

По предварительным данным, в результате взрыва погиб 47-летний участник гражданской войны в Донбассе.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее в Николаеве спецназ взял штурмом квартиру, в которой заперся вооружённый мужчина. У задержанного изъяли боевую гранату РГД-5.

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