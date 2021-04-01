Симферополь, , 12:17 — REGNUM Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостанавливалось 1 апреля в связи с проводимыми учениями, на данный момент оно восстановлено.

Ограничения на движение автотранспорта на Крымском мосту действовали в течение 20 минут, об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на упрдор «Тамань».

Как напоминает ИА REGNUM, ранее автомобилистов предупредили о возможных ограничениях движения по Крымскому мосту в период с 00:00 31 марта по 23:59 1 апреля в связи с тренировкой по противопожарной безопасности.