Москва, 1 апреля 2021, 12:17 — REGNUM Консульский округ посольства США в Москве будет расширен на всю территорию Российской Федерации. Об этом говорится в заявлении посла Соединённых Штатов в России Джона Салливана.
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Также сообщается, что американское диппредставительство будет предоставлять визовые услуги «настолько эффективно и оперативно, насколько это возможно с учётом ограниченного состава персонала».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол США в Москве Джон Салливан заявил о том, что Генеральное консульство США в Екатеринбурге с 1 апреля прекратит выдачу виз. Такое решение было принято по итогам консультаций с госсекретарём США Энтони Бликеном по результатам продолжительной проверки безопасности американского дипломатического представительства и условий работы его персонала.
Кроме того, по словам Салливана, работа американского генконсульства во Владивостоке в ближайшее время не возобновится.