Москва, , 12:17 — REGNUM Консульский округ посольства США в Москве будет расширен на всю территорию Российской Федерации. Об этом говорится в заявлении посла Соединённых Штатов в России Джона Салливана.

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«Начиная с 1 апреля, консульский округ посольства США в Москве будет расширен на всю территорию России, — отмечается в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. — Посольство США в Москве будет предоставлять услуги гражданам США в Российской Федерации».

Также сообщается, что американское диппредставительство будет предоставлять визовые услуги «настолько эффективно и оперативно, насколько это возможно с учётом ограниченного состава персонала».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол США в Москве Джон Салливан заявил о том, что Генеральное консульство США в Екатеринбурге с 1 апреля прекратит выдачу виз. Такое решение было принято по итогам консультаций с госсекретарём США Энтони Бликеном по результатам продолжительной проверки безопасности американского дипломатического представительства и условий работы его персонала.

Кроме того, по словам Салливана, работа американского генконсульства во Владивостоке в ближайшее время не возобновится.