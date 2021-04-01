Новосибирск, , 12:16 — REGNUM В Новосибирске двумя крупнейшими долгостроями стало меньше. Как сообщает пресс-служба областного правительства, речь идёт о завершении строительства домов № 80 и 82 на ул. Тульской. Их строительство было начато ещё в 2007 году, но спустя два года строительно-монтажные работы на объекте были прекращены в связи с финансовыми проблемами.

В 2012 году новым застройщиком ООО «Баутехник-Т» откорректирована проектная документация и процесс строительства был возобновлен. Однако июне 2016 года строительство домов вновь остановилось из-за конфликта с недобросовестным генеральным подрядчиком — ООО «СтройЦентр». После длительных судебных разбирательств новым генеральным подрядчиком по достройке объектов с 2018 года стал ООО СК «СМУ 9». Сегодня работы на объектах полностью завершены. Свои долгожданные квартиры получили более 700 дольщиков.

Как сообщало ИА REGNUM, первый с начала 2021 года долгострой в Новосибирске ввели в начале марта 2021 года. Строительство 12-этажного жилого дома на 160 квартир по ул. Хилокская, общей площадью почти 12 тысяч кв. м, было начато ещё в 2014 году. Первоначальный срок ввода дома в эксплуатацию был 3 квартал 2017 года, но застройщик не смог его достроить. Сроки переносились четыре раза.

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