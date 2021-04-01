Москва, , 12:16 — REGNUM Темпы восстановления российской экономики выглядят скромнее по сравнению со среднемировыми. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 апреля заявил доцент департамента мировой экономики НИУ ВШЭ Эдуард Джагитян.

«Макроэкономические показатели России в период кризиса продемонстрировали относительную устойчивость к неожиданным внешним шокам, — сказал Джагитян. — ВВП снизился на меньшую величину по сравнению с ведущими мировыми экономиками, дефицит российского бюджета в итоге стал наименьшим среди стран с развивающимися рынками, а международные резервы находились в диапазоне 550−600 млрд долларов».

Как полагает эксперт, во многом это стало результатом адаптации российской экономики к кризисным явлениям после 2014 года и, соответственно, подготовленности к новым кризисам.

«А также гибкой денежно-кредитной политики ЦБ РФ, в рамках которой ослабление рубля в 2020 году на 15−18% стало своего рода механизмом абсорбции внешних шоков. При этом бюджетное правило способствовало минимизации волатильности обменного курса рубля, — добавил он. — Вместе с тем по сравнению со среднемировыми темпами восстановления темпы восстановления российской экономики выглядят скромнее. Причины заключаются в относительно низком объеме средств, направленных на стимулирование экономики в период «коронакризиса» — 4,5% ВВП. Для сравнения: в Бразилии — 12%, ЕС — 11,1%, США — 26,5%, Великобритании — 17,8%, Японии — 54,5%».

Также он добавил, что восстановление российской экономики будет тормозиться скептицизмом потребителей на фоне возможного сворачивания мер поддержки.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник лаборатории макроэкономических исследований Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Ольга Изряднова заявила, что падение российского ВВП составило 3,1% по сравнению с предыдущим годом, и восстановление будет плавным.

«Восстановление экономики на допандемическом уровне ожидается в 2022 году», — предположила она.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Красильников заявил, что, учитывая сохранение основных макроэкономических рисков, полноценное восстановление российской экономики возможно, только если власти примут дополнительные меры.