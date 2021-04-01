Париж, 1 апреля, 2021, 12:16 — ИА Регнум. Число бездомных в Париже сократилось с начала нынешнего года сократилось на 23% и составляет 2 785 человек, такие данные удалось получить благодаря инициативе «Ночь солидарности», сообщает Le Figaro.

Dmitry G Бездомный

Доля женщин среди них также несколько снизилась — до 11% против 14% в 2020 году. По округам это падение особенно заметно в XIX, на северо-востоке Парижа, где было зарегистрировано 242 бездомных против 695 в 2020 году.

Между проведением «Ночи солидарности» в 2020 году и мероприятием в 2021 году во французской столице было открыто более 2 тыс. мест для временного размещения бездомных: 32 300 в общей сложности против 30 245 годом ранее.