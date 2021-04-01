Омск, , 12:13 — REGNUM По состоянию на 1 апреля в Омской области коронавирус выявлен у 43 863 человек.

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Как сообщили ИА REGNUM в областном оперштабе, за прошедшие сутки в регионе подтверждено 87 случаев заражения SARS-CoV-2, выздоровели 200 человек. Общее количество выздоровевших — 36 067 человек.

За весь период пандемии в Омской области скончались 1327 пациентов с коронавирусом, в том числе двое — за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта в регионе было выявлено 93 носителя коронавируса, выздоровели 204 человека.

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