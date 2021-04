Сиэтл, США, , 12:12 — REGNUM Сара Мишель Геллар исполнит главную роль в будущем комедийном сериале Amazon Hot Pink. Об этом 1 апреля сообщил портал Screen Rant.

Название шоу можно перевести как «Ярко-розовый», в его основу ляжет роман писательницы Эланы К. Арнольд для подростков «Из чего сделаны девочки» (What Girls Are Made Of). В качестве создателя сериала выступает Элизабет Холм («Свой ребёнок»), должность режиссёра займёт Дезире Акхаван («Неправильное воспитание Кэмерон Пост»).

Напомним, Сара Мишель Геллар наиболее известна зрителям по роли Баффи Саммерс в сериале «Баффи — истребительница вампиров». Её последним игровым телепроектом стало шоу «Сумасшедшие», которое канал CBS показывал в 2013 и 2014 годах.

