Казань, , 12:15 — REGNUM С начала пандемии коронавируса состоялись две призывные кампании. В Татарии врачи выявили заболевание у 19 призывников. Об этом заявил военный комиссар РТ Сергей Погодин.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

По его словам, «опыт призывных кампаний мы получили в 2020 году огромнейший. На сборном пункте 80 человек с повышенной температурой не были допущены, у 19 подтвердили Covid. Кроме того, 12 человек не были допущены еще в своих районах».

В настоящее время тестирование на коронавирус призывники проходят в военкоматах своего муниципалитета, повторное исследование осуществляют на сборном пункте. Подобные меры позволяют не допускать инфицированных COVID-19 в воинские части. С 1 апреля по всей стране стартовала весенняя призывная кампания. Из Татарии на военную службу отправятся порядка 3 тыс. новобранцев, добавил Погодин.

Как сообщало ИА REGNUM, в России 1 апреля стартовал весенний призыв, в ходе которого на военную службу планируется направить более 134 тысяч граждан. Весенний призыв пройдёт в 83 субъектах РФ. В нём не участвуют только Коми и Ямало-Ненецкий автономный округ, где призывные мероприятия проводятся только осенью.

Читайте также: В России начался весенний призыв