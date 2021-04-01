Волгоград, , 12:16 — REGNUM В Волгоградской области 1 апреля подтверждены 108 случаев заражения коронавирусом, что на три меньше, чем за предыдущие сутки. Завершили лечение ещё 106 человек, зарегистрированы четыре летальных исхода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Волгоградской области выявили 53 731 носителя инфекции. Врачи вылечили от коронавирусной инфекции 51 420 человек. От осложнений, вызванных СОVID-19, в регионе скончались 959 пациентов.

В стационарах находятся 2214 взрослых и 16 детей, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 1352 пациента.