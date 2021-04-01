Грозный, , 12:10 — REGNUM Вылет регулярных рейсов «Грозный-Дубай» и «Дубай-Грозный» был задержан почти на двое суток. Только после вмешательства главы Чечни Рамзана Кадырова удалось уладить ситуацию с задержкой рейсов из Объединенных Арабских Эмиратов в Чечню и обратно, сообщили в руководстве аэропорта Грозный «Северный».

Причиной многочасовой экстремальной ситуации стал отказ властей Объединенных Арабских Эмиратов подтвердить разрешение на выполнение данных рейсов. В авиакомпании, комментируя инцидент, высказали мнение, что «отказ в выполнении рейсов может являться инструментом давления на российскую авиакомпанию при распределении частот между авиаперевозчиками РФ и ОАЭ».

«В течение нескольких часов предпринимались тщетные попытки решить проблему на разных, самых высоких уровнях. После этого проблема была доведена до главы Чеченской Республики. Спустя лишь час после звонка Рамзана Ахматовича Кадырова в Дубай было получено разрешение на выполнение обоих рейсов», — приводит слова гендиректора АО «Вайнахавиа» Альви Шахгириева ИА «Чечня Сегодня».

Напомним, полеты должна была выполнять компания Utair. На рейс из Грозного было зарегистрировано 144 пассажира, в том числе 21 несовершеннолетний. Из Дубая в столицу Чечни должны были лететь 146 пассажиров, из них 13 — несовершеннолетних. Однако по непонятным для пассажиров и компании причинам рейсы были задержаны на неопределенный срок, как сообщили в пресс-службе авиперевозчика. Все это время авиакомпания обеспечивала пассажиров местами в гостинице и питанием.