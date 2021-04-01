Москва, , 12:10 — REGNUM В России за сутки 31 марта выявили 9169 случаев заболевания COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Лаборатория Алексей Колчин © ИА REGNUM

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В Москве за сутки выявили 2151 случай, Санкт-Петербурге — 710, Московской области — 560.

За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 383 пациента, полностью выздоровели 10 247 человек.

Таким образом, общее число выявленных случаев в России достигло 4 554 264 в 85 регионах. За весь период зафиксировано 99 233 летальных исхода, выздоровели 4 176 419 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ученые пришли к выводу, что SARS-CoV-2, скорее всего, передался человеку от летучих мышей. Уточняется, что вероятность утечки вируса из лаборатории крайне мала. Также выдвинута гипотеза, что коронавирус распространился через замороженные продукты.

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