* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Тверь, 1 апреля, 2021, 12:07 — ИА Регнум. Террористическая атака на объект топливно-энергетического комплекса предотвращена в Тверской области, об этом 1 апреля сообщило ФСБ России. Попытку теракта на ТЭК организовал сторонник запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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«Федеральной службой безопасности в Тверской области предотвращена подготовка террористического акта, планировавшегося членом запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на одном из объектов топливно-энергетического комплекса», — говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.

В ведомстве уточнили, что подозреваемый при задержании оказал вооруженное сопротивление, он был нейтрализован силами специальных подразделений ФСБ России. Правоохранители и гражданские лица при этом не пострадали.