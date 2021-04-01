Москва, , 12:06 — REGNUM Глава делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук предложил вернуться к полному и всеобъемлющему прекращению огня в Донбассе с 1 апреля, однако его обращение было направлено к России, о чём украинские СМИ позже умолчали. Об этом 1 апреля заявил журналист Андрей Бабицкий на телеканале «Россия 24».

Леонид Кравчук President.gov.ua

«На самом деле вчера Кравчук предложил на заседании трёхсторонней контактной группы с 1 июля вновь поддержать режим прекращения огня. Но кому он это предложил? Он это предложил России», — заявил Бабицкий.

«Россия не является участником конфликта, и она не в состоянии поддерживать этот режим. И украинские СМИ вышли с заголовками о том, что Россия отказалась от режима прекращения огня. Ну, в общем, это, конечно, абсолютная клоунада», — указал он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой выразил обеспокоенность в связи с ситуацией в Донбассе.

В Москве также обеспокоены ситуацией в Донбассе. Комментируя возможность полномасштабной войны, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле «искренне надеются на то, что на это безумие никто не пойдет».