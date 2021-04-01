Москва, , 14:23 — REGNUM Москва готова принимать туристов, в том числе иностранных. Об этом 1 апреля сообщила председатель столичного комитета по туризму Екатерина Проничева на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Туристы на Красной площади Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам чиновника, город готов принять такое же количество туристов, как и в 2019 году. Все необходимые ресурсы для этого у Москвы имеются.

«Мы готовы принять то количество туристов, которое приехало к нам в 2019 году. Наша готовность для этого 100%. Гостиницы, театры, кафе открыты. Сколько туристов к нам приедут предсказать нельзя. Готовность есть, мы ждем туристов и будем надеяться, что желающих приехать будет много», — заявила Проничева.