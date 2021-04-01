ФСБ предотвратила теракт на объекте ТЭК под Тверью
Тверь, 1 апреля, 2021, 12:10 — ИА Регнум. Пособник исламистской группировки планировал совершить теракт на объекте топливно-энергетического комплекса в Тверской области. Его нейтрализовали сотрудники Федеральной службы безопасности России, сообщили 1 апреля в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
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ФСБ
Теракт планировал член организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), уточнили в ведомстве. Экстремист оказал вооружённое сопротивление, его нейтрализовали ответным огнём.
Пострадавших в ходе спецоперации нет. Злоумышленник — российский гражданин, родившийся в одной из стран Центральной Азии. Он самостоятельно изготовил взрывное устройство.
Возбуждено уголовное дело, сообщили в ЦОС.