Чебоксары, , 12:05 — REGNUM В Чувашии в Канаше, где 1 апреля произошёл крупный пожар в многоквартирном доме и эвакуировали 170 человек, планируют ввести режим ЧС муниципального характера. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Речь идёт о пожаре в пятиэтажном многоквартирном доме № 10 по улице Разина в Канаше, в результате которого сгорела крыша. 170 жильцов, в том числе 15 детей, эвакуировали и временно разместили в образовательных учреждениях. Власти отмечают, что им оказывается необходимая помощь, с ними работают психологи, дежурят врачи. Решается вопрос о размещении людей в общежитиях.

В администрации города в связи с происшествием было проведено внеочередное заседание КЧС и ОПБ с участием врио председателя ГКЧС Чувашии Николая Иванова.

«Принято решение о введении режима «Чрезвычайная ситуация муниципального характера». Организовано круглосуточное дежурство», — говорится в сообщении.

Муниципальные власти также отмечают, что решается вопрос обследования многоквартирного дома на предмет дальнейшей эксплуатации.

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Как сообщало ИА REGNUM, возгорание произошло сегодня, 1 апреля, на крыше четырёхподъездного жилого дома. Площадь возгорания составила 900 кв. метров, сгорела кровля. Пострадавших нет.

По информации администрации Канаша, в тушении приняли участие силы и средства пожарных частей города Канаш, Янтиковского, Комсомольского и Цивильского районов. Задействованы четыре пожарные автоцистерны и три автолестницы.

По факту пожара прокуратура и следственное управление СКР проводят проверку.