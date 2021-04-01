Оренбург, , 12:03 — REGNUM В городе Орске Оренбургской области из-за протекающей кровли здания школы № 49 учеников перевели на учебу в другие образовательные учреждения, сообщает ГТРК «Оренбург».

По данным муниципального управления образования, капремонт крыши запланирован на лето 2021 года. Работы должны завершить к новому учебному году.

С 1 апреля ученики начального звена учатся на базе школы № 10, а остальные школьники — на базе Орского индустриального колледжа.

Стоит отметить, здание школы № 49 в Орске было построено в 1938 году.