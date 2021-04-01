Рязань, , 12:11 — REGNUM Ещё 55 новых носителей коронавируса выявлены в Рязанской области 1 апреля — на два больше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона. В лечебных учреждениях находится 242 пациента с COVID-19.

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Темп прироста инфекции за сутки составил 0,2%. Всего в Рязанской области подтверждены 26 370 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 24 419 человек, из них 56 пациентов выписаны за истекшие сутки. В тяжёлом состоянии в больницах находятся 36 человек, из них 14 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

По данным федерального оперативного штаба, от осложнений, вызванных коронавирусом в регионе скончались 368 человек, смерть двух пациентов зарегистрирована за прошедшие сутки.