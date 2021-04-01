Москва, 1 апреля, 2021, 12:02 — ИА Регнум. За март нефть сорта Brent подешевела на 2,07%, до $63,00 за баррель. Наибольшие потери нефтяной рынок понес во второй половине месяца. 18 марта цена обрушилась на 7,46%, до $62,46 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Eric Kounce TexasRaiser Добыча нефти

«Продажи фьючерсов на нефть спровоцировали несколько факторов:

1. Укрепление доллара США. После заседания ФРС США и выступления Джерома Пауэлла участники рынка продолжили распродавать облигации.

Доходность десятилетних гособлигаций США подскочила до 1,74% годовых. Она в свою очередь повысила спрос на доллар и заставила инвесторов уходить из рисковых активов.

2. Рост темпов распространения коронавируса в ряде стран и ввод новых ограничений. Ряд европейских стран прекратили использование вакцины AstraZeneca из-за опасений по поводу возможных побочных эффектов.

3. Увеличение запасов нефти в США. Точку опоры рынок нашёл около уровня $60 за баррель и по настоящее время цена торгуется в диапазоне $60,24-$65,45, который является откатом к падению цены с $71,34 до $60,24.

«Бычий» тренд c апреля 2020 года остается сильным. Учитывая послабления ограничения в Великобритании и других странах, рост котировок может ускориться во второй половине месяца. На конец мая цель составляет $68,90.

Участники рынка ставят на то, что третья волна в ЕС последняя. После нее начнется восстановление экономики, что приведет к увеличению спроса на нефть и нефтепродукты.

Решение ОПЕК+ продлить квоты без изменений на май-июнь благотворно скажутся на рынке. Результаты встречи ожидаются ближе к американской сессии», — дал прогноз эксперт.

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