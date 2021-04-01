Берлин, , 12:00 — REGNUM Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии отклонило протест двух отечественных экологических организаций, которые добавилась отмены разрешения на прокладку «Северного потока — 2». Об этом говорится в заявлении ведомства.

«После оценки сомнений, выраженных в протестах (заявителей), и новой всеобъемлющей экологической и природоохранной проверки выданное ранее разрешение остается законным», — говорится в заявлении.

Протест был направлен против дополнительного разрешения ведомства, которым регулятор разрешал прокладку трубопровода в экономической зоне Германии на отрезке 16,5 км с конца сентября до конца мая 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год из России по дну Балтийского моря до Германии. Решение Вашингтона обложить новыми санкциями строительство «Северного потока — 2» вызвало сожаление у властей Германии. Однако в Берлине заявили, что отвергают экстерриториальные санкции США.

Читайте также: Газопровод «Северный поток — 2» готов на 95%