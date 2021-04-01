Ростов-на-Дону, , 12:00 — REGNUM В Ростовской области зарегистрировано ещё 28 летальных исходов среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 1 апреля.

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 18 женщин в возрасте от 58 до 89 лет и десять мужчин в возрасте от 52 до 97 лет. Все пациенты, которые не смогли победить коронавирус, страдали рядом хронических заболеваний.

С начала пандемии жертвами COVID-19 стали 3 605 жителей Ростовской области.

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