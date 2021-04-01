Москва, , 12:04 — REGNUM В данный момент Роскосмос проходит аудит своей отчетности, чистая прибыль государственной корпорации за минувший год составляет порядка 12 млрд рублей. Об этом 1 апреля рассказал первый заместитель гендиректора госкорпорации по экономике и финансам Максим Овчинников в интервью телеканалу «Россия-24».

"На сегодняшний день мы проходим аудит нашей отчетности. Могу уже сейчас сказать, что чистая прибыль самой госкорпорации Роскосмос составит порядка 12 млрд рублей, то есть порядок прошлого года», — заявил он.

Также Овчинников уточнил, что из-за пандемии коронавирусной инфекции госкорпорация потеряла 6−6,5 млрд рублей.

«Мы оцениваем за 2020 год порядка 6−6,5 млрд рублей негативного эффекта от пандемии. Это будет чистый убыток госкорпорации и предприятий отрасли», — отметил первый заместитель генерального директора Роскосмоса.

При этом он добавил, что долги Центра им. М. В. Хруничева в течение последних трех лет снизились до 24 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта генеральный директор государственной корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин рассказал, что в текущем году с космодрома «Восточный» запланировано произвести не менее шести пусков.