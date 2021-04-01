Иркутск, , 11:59 — REGNUM В Иркутской области в связи с ненадлежащим исполнением реализации государственной программы «Развитие здравоохранения» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Как сообщает региональное СУ СК РФ, в 2019 году областным государственным казенным учреждением «Управление капитального строительства Иркутской области» и обществом с ограниченной ответственностью «АрмСтрой» был заключен контракт на выполнение работ по строительству лечебного корпуса (стационара) на сумму более 31 млн. рублей.

Однако по результатам проверки установлено, что работы подрядной организацией не выполнены в полном объеме на сумму свыше 10 млн. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области будут судить ряд чиновников и коммерсантов, которые причастны к заселению детей-сирот в дом, который сразу же стал разваливаться. Таков исход ситуации, о которой президенту РФ Владимиру Путину рассказали в ходе встречи с активистами медиафорума «Правда и справедливость» в Сочи.

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