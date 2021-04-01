Москва, , 12:21 — REGNUM В 2021 году стоимость туристической поездки в Москве не возрастет. Об этом 1 апреля заявила председатель столичного комитета по туризму Екатерина Проничева на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По её словам, предсказать сколько туристов приедет в город в 2021 году нельзя. На данный момент количество иностранных туристов на порядки ниже, чем до пандемии. Тем не менее текущая ситуация не влияет на цены в плане их удорожания.

«Стоимость поездки в Москву не подорожает. Назвать среднюю стоимость поездки сложно — разные причины для поездки. Некоторые интересуются Москвой, как гастрономическим или шоппинг-центром, некоторые, как культурно-познавательным. Но сейчас мы прогнозируем, что стоимость поездки в Москву в этом году не вырастет», — сказала чиновник.

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