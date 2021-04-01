Алма-Ата, Казахстан, 1 апреля 2021, 11:57 — REGNUM Состояние пострадавших при крушении самолета Ан-26 под Алма-Атой остается стабильно тяжелое, сообщает 1 апреля издание BNews со ссылкой на городское управление здравоохранения.
«Состояние стабильно тяжелое, динамика положительная», — заявили в управлении. Ранее в алма-атинской клинической больнице №4 сообщили, что потерпевшие находятся в реанимации.
Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта потерпел крушение военный самолет Ан-26 авиационной службы Комитета национальной безопасности Казахстана. Авария произошла во время посадки. В результате крушения погибли четверо военнослужащих, двое пострадали.
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