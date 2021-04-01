Ростов-на-Дону, , 11:57 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрирован 241 случай заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 1 апреля. Это на два случая заражения больше, чем днём ранее.

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Положительный результат теста на коронавирус получили жители 48 городов и районов Ростовской области. Наибольший прирост установлен в Ростове-на-Дону (93), Новошахтинске (восемь), Аксайском и Зерноградском районах (по семь). Почти 25% заразившихся — люди старше 66 лет, 10,4% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области выявили 81 077 носителей коронавируса.

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