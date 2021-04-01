Краснодар, , 11:57 — REGNUM В Краснодарском крае за последние сутки выявили 110 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 1 апреля. Накануне, 31 марта, сообщалось о 107 новых носителях инфекции. Самому младшему из новых пациентов только девять месяцев, самому старшему — 97 лет.

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По числу суточных заражений на первом месте Краснодар — 30 новых носителей, на втором месте Сочи — там подтвержден 21 новый случай. Ещё в 21 муниципалитете выявлено менее десяти новых случаев заражения.

Всего в регионе с 12 марта 2020 года положительные результате тестов на коронавирус получили 42 479 граждан, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения достиг 748,5. Выздоровели 37 318 пациентов, скончались 2 333 жителя с подтверждённым COVID-19.

В ковид-стационарах на 1 апреля остаются 1188 пациентов, в том числе 78 человек в тяжёлом состоянии — 76 на ИВЛ, двое на ЭКМО. Дома лечатся 1640 человек.