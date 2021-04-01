Пенза, , 12:10 — REGNUM В Пензенской области, по информации на 1 апреля, число инфицированных коронавирусом с начала пандемии возросло на 101 человека и составило 42 120 случаев. Сутками ранее заболели 100 пензенцев. Об этом сообщает общероссийский оперативный штаб.

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Всего выздоровели 38 938 пациентов, или 92,4% от общего числа заболевших. За сутки полностью выздоровели 155 человек. Скончались от последствий заражения коронавирусом в общем итоге 533 пациента, трое — за сутки.

ИА REGNUM ранее сообщало, в конце марта в Пензенскую область поступила очередная партия антиковидной вакцины «Спутник V» в количестве 15 385 доз, которые распределили по медицинским организациям.

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