Москва, 1 апреля, 2021, 11:56 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский не имеет никаких планов в отношении Донбасса, и текущее обострение конфликта либо продиктовано его желанием выслужиться перед Вашингтоном, либо является реализацией решения непосредственно американских кураторов. Об этом 1 апреля заявил журналист Андрей Бабицкий на телеканале «Россия 24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Я предполагаю, что у Зеленского вообще нету никаких собственных намерений. Мне кажется, что либо поступило какое-то прямое указание из Вашингтона ухудшить ситуацию на линии фронта, поскольку Вашингтон рассматривает Украину как инструмент, с помощью которого можно поддержать антироссийскую политику, создать из ситуации в Донбассе обременение для России», — заявил Бабицкий.

«Либо же сам Зеленский идёт сознательно на это обострение для того, чтобы продемонстрировать американской администрации, что он готов и далее выполнять роль послушного орудия в этом антироссийском курсе», — указал он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой выразил обеспокоенность в связи с ситуацией в Донбассе.

В Москве также обеспокоены ситуацией в Донбассе. Комментируя возможность полномасштабной войны, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле «искренне надеются на то, что на это безумие никто не пойдет».