Уфа, 1 апреля 2021, 11:57 — REGNUM Первое соглашение по проекту модернизации трамвайной сети Уфы подписано в Башкирии. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Сообщается, что первое соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) по модернизации трамвайной сети г. Уфы было подписано между правительством Башкирии и предприятием «Синара — Городские транспортные решения Уфа».
Отмечается, что на реализацию данного проекта планируется направить 27,6 млрд рублей: планируется провести реконструкцию депо, путевого и энергохозяйства трамваев, создать трамвайную линию, которая будет соединять южную и северную части г. Уфы. Кроме того, будет обновлен подвижной состав, созданы новые остановки, оптимизирована маршрутная сеть, созданы автоматизированная система управления движением и современная система оплаты за проезд.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на городских маршрутах Уфы планируют заменить более 300 автобусов, которые не соответствуют современным требованиям к общественному транспорту.