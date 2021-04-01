Уфа, , 11:57 — REGNUM Первое соглашение по проекту модернизации трамвайной сети Уфы подписано в Башкирии. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Трамвай. Уфа Ufa Grad

Сообщается, что первое соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) по модернизации трамвайной сети г. Уфы было подписано между правительством Башкирии и предприятием «Синара — Городские транспортные решения Уфа».

«Для Башкортостана соглашение с «Синара ГТР Уфа» — это первый шаг в применении нового механизма защиты и поощрения капиталовложений. Такое соглашение является новым инструментом поддержки инвесторов, гарантирующее неизменность условий со стороны государства на длительный период. Мы хотим, чтобы инвесторы были уверенными в стабильности ведения бизнеса в отношении налогов и требований законодательства. И, конечно, рассчитываем, что СЗПК положительно скажется на развитии экономики региона в целом», — передает слова министра экономического развития и инвестиционной политики Рустама Муратова пресс-служба регионального правительства.

Отмечается, что на реализацию данного проекта планируется направить 27,6 млрд рублей: планируется провести реконструкцию депо, путевого и энергохозяйства трамваев, создать трамвайную линию, которая будет соединять южную и северную части г. Уфы. Кроме того, будет обновлен подвижной состав, созданы новые остановки, оптимизирована маршрутная сеть, созданы автоматизированная система управления движением и современная система оплаты за проезд.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на городских маршрутах Уфы планируют заменить более 300 автобусов, которые не соответствуют современным требованиям к общественному транспорту.