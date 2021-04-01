Уфа, 1 апреля, 2021, 11:57 — ИА Регнум. Соглашение по модернизации трамвайной сети Уфы подписано в Башкирии. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Ufa Grad Трамвай. Уфа

Сообщается, что правительство республики и руководство предприятия «Синара — Городские транспортные решения Уфа» подписали соглашение о поощрении и защите капиталовложений (СЗПК) по модернизации трамвайной сети города.

«Для Башкортостана соглашение с «Синара ГТР Уфа» — это первый шаг в применении нового механизма защиты и поощрения капиталовложений. Такое соглашение является новым инструментом поддержки инвесторов, гарантирующее неизменность условий со стороны государства на длительный период. Мы хотим, чтобы инвесторы были уверенными в стабильности ведения бизнеса в отношении налогов и требований законодательства. И, конечно, рассчитываем, что СЗПК положительно скажется на развитии экономики региона в целом», — передает слова министра экономического развития и инвестиционной политики Рустама Муратова пресс-служба регионального правительства.

Отмечается, что на реализацию данного проекта планируется направить 27,6 млрд рублей: в рамках реализации данного проекта будет реконструировано депо, путевое и энергохозяйства трамваев, создана трамвайная линия, которая соединит южную и северную части города. Кроме того, планируется обновить подвижной состав, создать новые остановки, оптимизировать маршрутную сеть, создать автоматизированную систему управления движением и современную систему оплаты за проезд.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на городских маршрутах Уфы планируют заменить более 300 автобусов, которые не соответствуют современным требованиям к общественному транспорту.