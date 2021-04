Вашингтон, , 11:55 — REGNUM Пользователь Speclizer опубликовал видео, в котором показал детали игры The Last Of Us Part II, которые некоторые геймеры вряд ли заметили при прохождении. Ролик был выложен 31 марта на его YouTube-канале.

Автор, используя инструмент свободной камеры, продемонстрировал, насколько глубоко создатели игры The Last Of Us Part II прорабатывали мир. Например, в видео показана сцена с небольшим водоёмом, в котором плавают мелкие рыбы, а если геймеры присмотрятся к пальцам Элли (главная героиня игры) в одном из финальных эпизодов, то заметят, что на подушечках её пальцев присутствуют папиллярные линии.

В феврале 2021 года ИА REGNUM сообщило, что геймер нашёл в The Last of Us Part II редкую анимацию. Он выяснил, что если во время боя в воздух подлетают патроны, то Элли может быстро их схватить.

