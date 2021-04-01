Москва, , 11:53 — REGNUM Экономические условия в России пока складываются так, что можно лишь подтвердить развитие тренда на рост просроченной задолженности в сегменте МФО. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 апреля заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова, комментируя информацию о росте количества просроченных микрокредитов.

«Увеличение количества просроченных микрозаймов объясняется ростом масштабов этого рынка в 2021 году, ростом портфеля малого бизнеса, испытывающего сегодня большие финансовые трудности, — сказала Воронкова. — Кроме того, это связано с низкими показателями уровня жизни населения. По прогнозам, реальные располагаемые доходы населения лишь в 2022 году достигнут уровня 2019 года. Вносит свою лепту и недостаточно обоснованная кредитная политика МФО, которые не просчитывают потенциальные проблемы и потери, решая задачи сегодняшнего дня, тогда как две трети заемщиков МФО обслуживают уже по два и более кредитов».

При этом она подчеркнула, что снижение относительных показателей задолженности по микрозаймам не должно успокаивать.

«Это связано лишь с увеличением общих объемных показателей рынка микрозаймов, — пояснила она. — Последствия осложнений на рынке микрофинансирования могут выразиться в сокращении платежеспособного спроса, который является серьезным фактором развития экономики».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Николай Пальченко заявил, что власти РФ должны объявить МФО жестокую экономическую войну.

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