Ульяновск, , 11:52 — REGNUM В Ульяновской области суточное число вылечившихся от COVID-19 превысило количество выявленных случаев заражения коронавирусом, составив соответственно 106 и 98. Кроме того, зафиксированы новые летальные исходы. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным на 1 апреля, с начала пандемии в Ульяновской области официально подтверждено 50 922 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 98.

Победили болезнь 47 594 человека, или 93,46% от общего числа выявленных случаев заражения коронавирусом. Из них за сутки выписаны 106 пациентов, продолжает лечение 2351 пациент с диагнозом COVID-19.

Также в Ульяновской области скончались ещё восемь пациентов с коронавирусом. Таким образом, с начала пандемии из-за COVID-19 умерли 977 человек.

По данным властей, в Ульяновской области за неделю сделано порядка 13 тыс. лабораторных тестирований на коронавирус, в среднем на анализ уходит 16 часов. За неделю жители получили 6916 смс-сообщений об итогах проведённых тестов.