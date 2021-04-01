Москва, , 11:52 — REGNUM Рэпер Моргенштерн проработал официантом один час в собственном ресторане. Видеоролик с приобретением новых навыков он опубликовал на своём YouTube-канале.

Во время работы Моргенштерн «обслужил два стола, получил восемь тысяч рублей чаевыми», а также украл огурец из подсобки и приготовил коктейль для одной из посетительниц. Рэпер оценил нелегкий труд официантов: «Все, кто работает в сфере обслуживания, вы — герои!».

Ранее Моргенштерн подарил своей девушке пять миллионов рублей и машину. Поводом для подарка стал день рождения Дилары, ей исполнился 21 год.

Читайте ранее в этом сюжете: Рэпер Паша Техник оказался в тюрьме